AGRICULTURA Y GANADERÍA

Planas anuncia en Valdepeñas que el Ministerio de Agricultura estudiará posibles ayudas por las borrascas en el campo castellanomanchego

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudiará posibles ayudas a la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha, a través de los fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea, por los daños ocasionados por las borrascas.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Planas anuncia en Valdepeñas que el Ministerio de Agricultura estudiará posibles ayudas por las borrascas en el campo castellanomanchego

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado hoy, en Valdepeñas, que el ministerio estudiará si puede articular ayudas para la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha a través de los fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea, tras los daños provocados por la sucesión de borrascas de febrero en distintos municipios de la región, algunos de ellos en la provincia de Ciudad Real.

Planas ha recordado que el Consejo de Ministros ya ha aprobado un plan extraordinario de ayudas dirigido a Extremadura y Andalucía, las comunidades más afectadas por los efectos de la lluvia y el viento. La inclusión de Castilla-La Mancha depende de la evaluación técnica de los daños en cultivos, explotaciones ganaderas e infraestructuras agrarias, ha señalado el ministro, que no ha concretado plazos ni cuantías.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer