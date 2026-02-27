Planas anuncia en Valdepeñas que el Ministerio de Agricultura estudiará posibles ayudas por las borrascas en el campo castellanomanchego

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado hoy, en Valdepeñas, que el ministerio estudiará si puede articular ayudas para la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha a través de los fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea, tras los daños provocados por la sucesión de borrascas de febrero en distintos municipios de la región, algunos de ellos en la provincia de Ciudad Real.

Planas ha recordado que el Consejo de Ministros ya ha aprobado un plan extraordinario de ayudas dirigido a Extremadura y Andalucía, las comunidades más afectadas por los efectos de la lluvia y el viento. La inclusión de Castilla-La Mancha depende de la evaluación técnica de los daños en cultivos, explotaciones ganaderas e infraestructuras agrarias, ha señalado el ministro, que no ha concretado plazos ni cuantías.