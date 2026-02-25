SUCESOS

Desarticulan un grupo criminal especializado tras hurtos por el método de la siembra en Valdepeñas y Linares

La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal especializado en la comisión de delitos contra el patrimonio por el método de la siembra.

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en delitos contra el patrimonio por el método de la siembra. Los investigadores inician pesquisas urgentes en Valdepeñas momentos después de cometerse un hurto en el aparcamiento de un centro comercial en el que varios individuos engañan y roban a una mujer. Francisco Chacón, portavoz de Policía Nacional: "Uno de los autores arrojó monedas junto a su vehículo y cuando la víctima se apeó a recogerlas, le sustrajeron el bolso con la documentación, el teléfono móvil y 600 euros en efectivo. Posteriormente, realizaron una extracción de 300 euros en efectivo en un cajero e intentaron contratar un préstamo inmediato desde su aplicación bancaria por importe de 5 000 euros.

A continuación, los tres implicados se desplazan a la localidad jienense de Linares, donde sustraen en Linares más de 3 000 euros utilizando el mismo método, aunque finalmente son interceptados en un control de tráfico establecido por la Policía Nacional cuando intentaban fugarse en el mismo vehículo con el que horas antes habían actuado en Valdepeñas.

Los tres detenidos se desplazaban desde Madrid por toda la geografía española utilizando vehículos que previamente alquilaban con documentación falsificada. Se les imputa la comisión de delitos de hurto, hurto uso de vehículo y falsedad documental.

