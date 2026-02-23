El futuro en Europa del 'Relevo generacional en el medio rural' se debatirá en Valdepeñas

Este evento, organizado por el Gobierno regional y el Comité Europeo de las Regiones, va a reunir a alrededor de doscientas personas, entre ellas numerosos expertos de distintas procedencias geográficas, para analizar uno de los principales problemas que enfrenta la Unión Europea, la caída del relevo generacional en la agricultura y la ganadería.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo castellanomanchego ha señalado que cerca del 60% de los profesionales del sector primario tiene más de 55 años y solo el 12% menos de cuarenta, algo que ha hecho saltar todas las alarmas en Europa.

Para revertir esta tendencia se ponen sobre la mesa los principales problemas y retos, la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, el acceso a la tierra, la incorporación de la mujer al sector primario y las condiciones de vida en el medio rural.

Sobre la elección de Valdepeñas para acoger este foro, Caballero ha resaltado dos cosas: su tradición vitivinícola, con la Denominación de Origen más antigua de España, y que cuenta con uno de los centros de investigación ganadera más antiguos del país, el CERSYRA. Pocas regiones en Europa, ha dicho el vicepresidente, tienen "este simbolismo y esta historia relacionada con un sector que resulta fundamental en estos momentos."