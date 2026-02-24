La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Valdepeñas propone un espacio distendido para hablar de la muerte

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital General de Valdepeñas organiza este martes un "Vino de la muerte". La propuesta da un giro a los Death Café, movimiento surgido en Inglaterra de la mano del sociólogo Jon Underwood, apoyándose en este caso en la costumbre de esta zona de salir a tomar un vino y una tapa.

Con el título 'Hablemos de la muerte con naturalidad y sin tabú', la iniciativa propone un espacio seguro y respetuoso para hablar sobre un tema que, si bien genera prejuicios y temor, forma parte inseparable de la vida.

Participan un grupo heterogéneo formado por una veintena de personas, como facilitadora Almudena Rivas, residente de Psicología Clínica de segundo año, que se encuentra realizando la rotación de cuidados paliativos en Valdepeñas.

Ante las expectativas que puede generar esta actividad, la psicóloga clínica de la Unidad de Cuidados Paliativos, Rosa Melero, es muy clara. «No es una sesión de terapia de grupo, tampoco es un debate, tampoco es un seminario, no es una charla de expertos, tampoco es un movimiento religioso. Es, simplemente, una conversación abierta y honesta sobre la muerte, con la idea de que la muerte forma parte de la vida y que hablar de ello nos libera. Entonces es el poder compartir miedos, inquietudes, reflexiones, ideas, anécdotas, incluso divertidas, en un espacio seguro y respetuoso.»

Este "Vino de la muerte", que se llevará a cabo esta tarde en el local Querida Patro de Valdepeñas, completó su aforo máximo pocos días después de anunciarse. En este sentido, Melero ha querido agradecer el interés mostrado, tanto a los participantes como a quienes se han quedado fuera, y también al propietario del establecimiento.

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS

El Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital General de Valdepeñas, integrado por una médica, una enfermera y una psicóloga clínica, funciona desde hace algo más de ocho años. Su ámbito de actuación son las gerencias de Atención Integrada de Manzanares y Valdepeñas, con una población de más de 100 000 habitantes.