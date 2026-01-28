El PP critica las listas de espera en hospitales como los de Manzanares y Valdepeñas

Suben las listas de espera sanitarias en la provincia de Ciudad Real. El año 2025 cerró superando las 34 000 personas en lista de espera, 6 168 pacientes más en comparación con el ejercicio anterior, según el Portal de Transparencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

En la provincia hay seis hospitales, en cuatro de ellos estas listas aumentaron, es el caso de Manzanares, con 272 personas más en lista de espera para un total de 2 500.

En otros dos hospitales bajan las listas de espera, uno de ellos Valdepeñas, en este último cerraron el año con más de 4 500 pacientes en lista de espera, 98 menos con relación al año anterior.

CRÍTICAS DEL PP A LAS LISTAS DE ESPERA

Críticas del Partido Popular por estos datos a la gestión de la sanidad por parte del Gobierno regional, en dos comparecencias hoy del diputado autonómico del PP, Santiago Serrano, en Manzanares y Valdepeñas.

Serrano ha denunciado la desaparición de servicios y especialidades en los hospitales, una Atención Primaria que "ha perdido su capacidad para atender la demanda asistencial en tiempo y forma", con un aumento en los tiempos para acudir a consulta que influye en la saturación de las Urgencias y pone al límite a los profesionales sanitarios.

El diputado popular ponía como ejemplo el Hospital General de Valdepeñas.

Santiago Serrano afirma que lo que está claro, independientemente de la variación que se ha producido de manera puntual en 2025, al alza en el hospital de Manzanares o a la baja en Valdepeñas, es que algo no está haciendo bien el Ejecutivo autonómico socialista cuando, a pesar de tener más recursos ahora, hay estas listas de espera.