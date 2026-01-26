MÚSICA EN DIRECTO

Medina Azahara incluye Valdepeñas en su gira de despedida de los escenarios

La gira de despedida "Todo tiene su fin" de Medina Azahara hará parada en Valdepeñas el 3 de septiembre con uno de sus últimos conciertos. Enmarcado en la programación de las Fiestas de la Vendimia y el Vino, tendrá lugar en la Plaza de España y es gratuito.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Medina Azahara incluye Valdepeñas en su gira de despedida de los escenarios

Medina Azahara incluye Valdepeñas en su gira de despedida de los escenarios. Un concierto gratuito, el día 3 de septiembre en la Plaza de España, enmarcado en las Fiestas de la Vendimia y el Vino.

La mítica banda de rock, fundada en 1979 y seguida por varias generaciones, fusiona rock con influencias árabes y flamencas. Entre sus temas más conocidos está 'Necesito respirar', 'Paseando por la mezquita', 'Córdoba' o el título que da nombre a esta última gira, 'Todo tiene su fin'.

Sevilla ha explicado que este concierto se presenta ahora porque la banda está a punto de publicar el listado con las ciudades que incluye en este adiós a los directos multitudinarios. Mientras que el resto de conciertos para el mes de septiembre se hará público después de Carnaval.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer