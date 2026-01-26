Medina Azahara incluye Valdepeñas en su gira de despedida de los escenarios. Un concierto gratuito, el día 3 de septiembre en la Plaza de España, enmarcado en las Fiestas de la Vendimia y el Vino.

La mítica banda de rock, fundada en 1979 y seguida por varias generaciones, fusiona rock con influencias árabes y flamencas. Entre sus temas más conocidos está 'Necesito respirar', 'Paseando por la mezquita', 'Córdoba' o el título que da nombre a esta última gira, 'Todo tiene su fin'.

Sevilla ha explicado que este concierto se presenta ahora porque la banda está a punto de publicar el listado con las ciudades que incluye en este adiós a los directos multitudinarios. Mientras que el resto de conciertos para el mes de septiembre se hará público después de Carnaval.