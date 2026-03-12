Onda Cero Valdepeñas entrega a la Asociación de Miopatía Congénita de Titina la recaudación de la 3ª Champions Cofrade

Onda Cero ha hecho entrega a la familia de Álvaro, el niño de once años que tiene miopatía congénita de titina, una enfermedad rara de la que solo hay diagnosticados cuatro casos en España, del dinero recaudado con la venta de entradas del concierto cofrade organizado por esta emisora en Valdepeñas el pasado 28 de febrero.

1 500 euros que son un apoyo económico más para las numerosas terapias y aparatos que necesita Álvaro para continuar avanzando y mejorar su calidad de vida y autonomía. Su madre, Mamen, ha agradecido a Onda Cero y a las agrupaciones musicales este gesto.

En esta tercera Champions Cofrade que organiza Onda Cero, con carácter solidario, ha contado sobre el escenario con el buen hacer de las agrupaciones musicales Maestro Ibáñez de Valdepeñas y Nuestra Señora de La Soledad y Santo Sepulcro de Villanueva de los Infantes.