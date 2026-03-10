Preocupación por la rentabilidad de la ganadería y el relevo generacional

El presidente del PP de Castilla-Mancha se reúne con representantes de la DO Queso Manchego, en su sede en Valdepeñas

El presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, y el presidente de la Fundación Consejo Regulador DO Queso Manchego, mantienen un encuentro para ver los principales problemas y desafíos que enfrenta uno de los productos más representativos de la región.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

En la sede de la Fundación Consejo Regulador Denominación de Origen Queso Manchego, en Valdepeñas, reunión hoy de su presidente, Antonio Martínez, y su secretaria, María Rosa González, con miembros del Partido Popular, encabezados por su máximo representante en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Un encuentro para conocer, en primera persona, los principales problemas y desafíos que enfrenta uno de los productos más representativos de la región, para contribuir a seguir siendo un referente con políticas "eficaces" y "gestión", ha afirmado Núñez, en declaraciones previas a los medios de comunicación.

"ACUCIANTE" FALTA DE RELEVO EN LA GANADERÍA

Sobre la situación que vive la DO Queso Manchego, el presidente de la Fundación señala que una de las principales preocupaciones es el futuro del sector ganadero, principal afectado por los vaivenes del mercado que repercuten en la rentabilidad de las explotaciones y por una "acuciante" falta de relevo generacional, señala Antonio Martínez.

Martínez aclara que ese descenso del número de ganaderías no afecta, por ahora, a la producción de leche gracias a las mejoras genéticas de la raza ovina manchega.

El otro problema que enfrenta la DO Queso Manchego es la competencia desleal y el fraude de productos que se ofertan como queso manchego, sin serlo.

