141 sementales de raza ovina manchega a subasta en Manzanares

141 sementales de raza ovina manchega, seleccionados de más de una veintena de ganaderías, se están subastando esta mañana en Manzanares. Es una cita tradicional, la primera del año en el calendario de este tipo de eventos, que esperan con interés los ganaderos que se dedican a la cría de esta oveja autóctona, con cuya leche se elabora el queso manchego y origen del cordero con IGP.

De ahí que los machos lleguen a alcanzar precios muy altos, avanzaban los organizadores a Onda Cero, poco antes de empezar la subasta, Roberto Gallego, veterinario y secretario ejecutivo de Agrama: "El precio final depende de muchas cosas. A lo mejor la media puede estar en torno a los 800, 900, 1 000 euros, incluso a veces se ha superado esa barrera. Sobre todo cuando hay una oferta tan amplia los precios medios, evidentemente, suelen bajar, pero no tengo la más mínima duda de que hay ejemplares por los cuales se va a alcanzar un precio bastante elevado."

Agrama, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega, recuerda que la elección del recinto de FERCAM en Manzanares no es casual, sus instalaciones son perfectas para este fin y su situación es estratégica. "Es una fecha y un lugar que es bastante accesible para los ganaderos. Hay que recordar que Ciudad Real, en cuanto al ovino manchego, es la provincia es la que mayor número de ganaderías tiene. Y, claro, es donde yo creo que los ganaderos hacen balance de lo que ha significado el año anterior y hacen una previsión de trabajo para este año. Y entonces la verdad es que suele tener una acogida muy, muy grande", apunta Gallego.

Los machos subastados disponen de índices genéticos y genómicos, están inscritos en el Registro de Méritos del Libro Genealógico de la raza, tras realizar pruebas de ADN, y han superado los estándares de calificación morfológica y pruebas sanitarias.