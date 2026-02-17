Suben 9 hm³ los embalses que abastecen a las comarcas de Valdepeñas y Campo de Montiel

Los embalses de la provincia de Ciudad Real siguen ganando reservas de agua gracias a las últimas lluvias, durante la pasada semana sumaron unos 10 hectómetros cúbicos. Según datos confirmados y publicados hoy, retienen más de 433 hectómetros, son 155 más que hace un año, y están al 84% de su máxima capacidad de llenado.

Cabe destacar que en una semana el pantano de La Cabezuela, que abastece a once municipios de Campo de Montiel, aumenta 6 hm³, almacena 17 y ya está al 40% de su máxima capacidad, cuando a finales de enero apenas llegaba al 5%.

Además, Vega del Jabalón, que provee a pueblos del Campo de Calatrava, entre ellos Moral de Calatrava, incrementa sus reservas en cerca de 2 hm³ de agua y se encuentra al 50%, mientras que Puerto de Vallehermoso sube un hectómetro, alcanzando el 86% de su volumen total.

Las reservas hídricas de estos dos últimos embalses, Vega del Jabalón y Puerto de Vallehermoso, aumentan a pesar de que ambos siguen aliviando agua.

A nivel general y por confederaciones, los pantanos de Ciudad Real situados en la cuenca del Guadiana acumulan unos 320 hectómetros cúbicos y están al 80%, mientras que los embalses de la provincia localizados en el Guadalquivir, Montoro y Fresneda, retienen 126 hm³, ambos continúan desembalsando y se encuentran al 102%, por encima de su capacidad máxima de llenado.