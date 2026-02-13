Jesús Martín interviene como actor en una radioficción de Carlos Alsina

El Día de la Radio nos ha dejado hoy una curiosidad en Onda Cero. Jesús Martín ha hecho una parada en sus responsabilidades como alcalde de Valdepeñas para convertirse en actor y participar en la elaborada ficción del programa nacional de Carlos Alsina.

Martín, invitado por el equipo de producción de Más de Uno, ha participado en esta radioficción interpretando, curiosamente a otro alcalde el del ficticio pueblo toledano de Torreburleque, donde estaba prohibida la radio.

Así ha celebrado Más de Uno de Onda Cero el Día de la Radio, en un imaginario pueblo de La Mancha, al que se desplazaba Carlos Alsina para contar en directo como este medio de comunicación hablado volvía con la colocación hoy de una antena repetidora.

Esta historia ha querido emular otra radioficción, posiblemente la más famosa, la Guerra de los Mundos narrada por Orson Welles, que se pone como ejemplo de la gran influencia de este medio de comunicación, recordemos que cuando se emitió provocó el pánico en su audiencia convencidos de que la invasión extraterrestre de la que hablaba era real.