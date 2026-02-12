La CHG abre las compuertas de la presa de la Vega del Jabalón por motivos de seguridad

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha decidido mantener abiertas las compuertas de la presa de la Vega del Jabalón ante el actual episodio de aportaciones al embalse, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la infraestructura como de las zonas situadas aguas abajo.

Desde su puesta en servicio, la presa ha registrado diversas avenidas que, en varias ocasiones, han provocado daños significativos aguas abajo, especialmente en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Campo de Calatrava, ha informado la CHG en nota de prensa.

Actualmente, los estudios hidrológicos y de laminación de la presa están siendo objeto de revisión por parte del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Los resultados preliminares de estos trabajos indican que la infraestructura no cumple con las garantías de seguridad exigidas por las Normas Técnicas de Seguridad de Presas, aprobadas mediante el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril.

No obstante, la Confederación señala que el embalse puede almacenar más de 16 hectómetros cúbicos, volumen que garantiza el abastecimiento del Campo de Calatrava durante varios años.