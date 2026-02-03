El año comienza con 660 parados más y la destrucción de 2 600 empleos en la provincia de Ciudad Real

El año 2026 comienza con una subida del paro en Ciudad Real, algo que viene siendo habitual en un mes de enero, debido sobre todo a la finalización de la campaña navideña. 660 personas desempleadas más en la provincia, en total 31 610 parados en la provincia al cierre de enero.

Eso sí, el dato interanual señala un descenso importante, son unos 3 000 parados menos en la provincia.

Por sectores, destaca servicios con casi 600 desempleados más en enero, seguido de agricultura con 80 e industria y el colectivo sin empleo anterior con 26. Mientras, desciende en el sector de la construcción en 68 parados.

Por sexos, la situación no cambia y el desempleo femenino sigue siendo el doble que el masculino. En la provincia hay más de 21 000 mujeres en paro frente a los 10 000 hombres desempleados.

En cuanto a la contratación, en enero se formalizaron 9 500 contratos de trabajo en la provincia, unos 1 500 menos respecto al mes anterior, de los que menos de la mitad, 4 000, fueron indefinidos.

Y también la afiliación a la Seguridad Social no deja buenas noticias. En enero hubo un descenso de 2 600 cotizantes en la provincia, por lo que el total de afiliados baja a los 182 000.

En la provincia de Ciudad Real hay más de 13 000 beneficiarios por desempleo lo que supone un gasto de 19 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva al mes de 965 euros por beneficiario.