Torrenueva avanza, junto al Gobierno regional, en un plan de acción de vivienda

El Ayuntamiento de Torrenueva, con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, avanza en un plan de acción de vivienda para abordar la problemática en esta materia que existe en el municipio. Raúl Bravo es su alcalde.

"Tenemos sí, mucha vivienda disponible, muchas casas antiguas, viejas o deshabitadas. Que, a la hora de que una pareja joven quiera emprender su vida, pues se tenga que gastar, pues 50, 60 o 40 000 euros para tirar una casa vieja para poder hacerse una vivienda, pues es uno de los problemas que nos encontramos".

En este contexto, se enmarca la reunión del regidor municipal con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la directora general de Vivienda, Salu García, donde se han abordado las diferentes líneas de ayuda para la rehabilitación de inmuebles, compra o construcción de vivienda, sobre todo destinadas a jóvenes.

Raúl Bravo quiere, además, poner a terrenos a disposición de la gente está apostando por establecerse en la localidad y fijar así población, apunta que Torrenueva es una de las poblaciones de la comarca de Campo de Montiel que mejores números tiene en este ámbito.

El alcalde también ha pedido que se incluya a Torrenueva en el programa de Transporte Sensible a la Demanda, en vista de los buenos resultados que está dando este sistema para comunicar los pueblos de esta zona.

"Ahora mismo, si no recuerdo mal, Infantes es la que dijéramos que es el epicentro donde se centraliza todo ese transporte a la demanda y por qué no puede haber otra línea de transporte a la demanda, que conlleve municipios más cercanos en esta zona, que sería Castellar, Torrenueva, El Viso, Bazán. No sé, están estudiando y lo tienen, me dijeron bastante adelantado para intentar ampliarlo".

Asimismo, Raúl Bravo ha solicitado al Ejecutivo autonómico ayuda para desbloquear la situación del polígono industrial, "estancado" desde hace 20 años. Los viales y la rotonda de acceso están hechos, pero por ahora no pueden desarrollarlo.