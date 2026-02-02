La limpieza viaria y la formula de gestión del servicio de agua potable a debate en el Pleno de Valdepeñas

Si en algo han coincidido hoy los grupos en la oposición ha sido en la afirmación de que la localidad está sucia, más en zonas que no son céntricas. Y, en este sentido, han reprochado al equipo de Gobierno que no exija a la empresa mayor diligencia en sus responsabilidades por un servicio que cuesta casi un millón de euros, ha apuntado la portavoz del Grupo Municipal Popular, Cándida Tercero. "Estamos pagando casi un millón de euros al año por un servicio que no satisface a nadie. La solución socialista siempre es la misma, más dinero público para los mismos, para los mismos malos resultados. Desde el Partido Popular sostenemos que el problema de la limpieza en Valdepeñas no se soluciona metiendo más dinero en un contrato que no funciona, se soluciona cambiando el modelo de gestión", ha dicho Tercero.

Para la portavoz de Vox, Lola Gómez, "el trabajo de la empresa no está bien hecho. Las calles de Valdepeñas están muy sucias y no solo lo digo yo, también lo dicen los vecinos y ustedes, si van por la calle, también lo deben ver porque ciegos no son", ha afirmado.

En su respuesta a la oposición el portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, ha atribuido la mayor parte de las quejas ciudadanas a la falta de civismo de algunos de los propietarios de perros y al servicio de recogida de basuras del RSU, gestionado por la Diputación provincial. "Lo que han eludido, y eso sí que también es conocido, es que la queja mayoritaria sobre la limpieza de determinadas zonas de la ciudad nace, y eso lo podemos ver cada día, no de un hipotético incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la empresa de la limpieza viaria, sino por un manifiesto cumplimiento defectuoso por parte del RSU a la hora de recoger los contenedores de basura", ha manifestado Delgado.

INFORME EXTERNO SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA

Sobre el informe técnico y económico solicitado a una empresa externa para valorar pros y contras de la gestión del servicio de agua potable en el término municipal, si se realiza por la administración local o a través de una empresa concesionaria, el estudio concluye costaría unos 600 000 euros la gestión directa municipal.

Sobre este informe, no vinculante, aunque formará parte del expediente, solo Unidas por Valdepeñas ha expresado sus dudas. "Un cúmulo de suposiciones, estimaciones y medias verdades para afirmar que nos costaría como 600 000 € más hacerlo por nuestra cuenta de lo que le cuesta Aqualia. Realmente los únicos datos reales que aparecen en este informe son los que ha proporcionado Aqualia, que recordamos que es parte interesada de que salga este informe como ha salido. El resto son estimaciones, suposiciones que hace el consultor para llegar a la conclusión que ya hemos visto", ha señalado el concejal de este grupo, David Casado.

NUEVOS CAMBIOS EN LA BANCADA DE LOS PARTIDOS DE DERECHAS

La representación política de las formaciones de derechas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valdepeñas ha sufrido cambios. Por un lado, con la toma de posesión del nuevo concejal del Grupo Municipal Vox, Juan Manuel Cordero. Y, por otro lado, la renuncia a su acta del edil del Partido Popular Ismael Serrano.

El siguiente nombre en la lista presentada por el PP a las últimas elecciones municipales corresponde a Mario Ruiz, que ya fue concejal durante la legislatura 2019-2023.

Esta es la tercera salida que registra el Grupo Municipal Popular esta legislatura.