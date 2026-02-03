La Fundación Gregorio Prieto formará parte de la Comisión Nacional del Centenario de la Generación del 27

La Fundación Gregorio Prieto ha sido designada para formar parte de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, órgano creado por el Gobierno de España para coordinar e impulsar la programación que se desarrollará con motivo de esta efeméride cultural.

Con esta decisión se reconoce la figura y la obra de Prieto como uno de los creadores esenciales de este destacado movimiento cultural. La relación del pintor valdepeñero con figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, María Zambrano, Rosa Chacel o Maruja Mallo no fue únicamente personal, comparte con ellos "los mismos principios de experimentación, clasicismo reinterpretado y vocación contemporánea que definieron a toda una generación".

La Fundación representará la dimensión plástica de la Generación del 27 en el Pleno de esta Comisión Nacional, ya que Gregorio Prieto es el pintor más representativo de este grupo.

Desde la Fundación señalan que "esta incorporación se enmarca en una colaboración institucional sostenida", con el apoyo del Gobierno regional, a través de su Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y del Ayuntamiento de Valdepeñas, y "refuerza la presencia de Castilla-La Mancha en la programación del centenario".