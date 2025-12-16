Las jornadas "Sevilla, Capital del 27" incluyen al pintor Gregorio Prieto como miembro, por derecho propio, de este movimiento

La Fundación Gregorio Prieto participa en las jornadas "Sevilla, Capital del 27", que organiza el Ayuntamiento de esta ciudad como punto de encuentro con museos o fundaciones vinculados a los escritores y artistas de este grupo para empezar a plantear la conmemoración de su centenario.

Es en la literatura donde se concentran los representantes más reconocidos del 27, aunque la coordinadora elegida por el Consistorio sevillano para esta importante efeméride, Eva Díaz Pérez, ha querido ampliar esta visión incluyendo otros nombres pertenecientes a esta corriente. Es el caso de Gregorio Prieto.

Autorretrato Gregorio Prieto | Fundación Gregorio Prieto

De esta forma se reconoce al pintor valdepeñero, no solo por su amistad personal con los poetas del 27, sino por su propia aportación artística a este movimiento, como destaca en Onda Cero el director del museo del artista en Valdepeñas, Raúl Luis.

Junto a Luis, están en Sevilla el vicepresidente de la Fundación Gregorio Prieto, Jesús Rubio, y el miembro del patronato, Javier García Luengo. Dispuestos a escuchar y abiertos a propuestas sin desviarse de un claro objetivo.

El Ayuntamiento de Sevilla es el primero en organizar un encuentro con tanto peso, por la importancia y número de asistentes, unos veinticuatro centros o fundaciones relevantes. Por cierto que, también está entre ellos el Archivo Ignacio Sánchez Mejías de Manzanares, además de famoso torero, escritor, amigo y mecenas de la Generación del 27.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid han creado comisiones pensando en este centenario, aunque todavía está poco definida su línea de trabajo.