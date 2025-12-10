El embalse de La Cabezuela, en el término municipal de Valdepeñas, solo almacena 2 hm³ de agua

Las reservas hídricas de los pantanos de la provincia de Ciudad Real bajan un hectómetro cúbico en la última semana, por lo que el total retenido es de 296 hectómetros, son 31 más que hace un año, y están de media al 57% de su máxima capacidad de llenado.

Por cuencas, los embalses pertenecientes al Guadiana registran 188 hectómetros y están al 47%. Mientras que los pantanos de la provincia situados en la cuenca del Guadalquivir acumulan casi 108 hectómetros cúbicos de agua y se encuentran al 86% de su máxima capacidad.

La pérdida de recursos se centra en La Cabezuela, sus reservas descienden un hectómetro cúbico en siete días. Ahora almacena solo dos hectómetros de agua, poco más del cuatro y medio por ciento de su volumen total.

Se agrava la situación de este embalse que abastece en parte a Valdepeñas y suministra agua a otras once poblaciones de Campo de Montiel. Alrededor de 61 000 habitantes, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El resto de pantanos en nuestra zona mantienen sus niveles: Fresneda con 15 hm³ esta casi al 79%, Puerto Vallehermoso retiene 4 hm³ esto es el 57% de su capacidad máxima y Vega del Jabalón con 3,6 hm³ está al 11,76%.