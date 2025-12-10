Un cortocircuito es el motivo oficial del origen del incendio en los transformadores de Unión Fenosa ubicados en el Parque de Protección Civil, en la zona norte de Valdepeñas, según ha podido saber Onda Cero.

Operarios de la empresa llevan trabajando en la avería toda la mañana, aunque los negocios y viviendas de esa manzana, delimitada por la Avenida del Vino y las calles Bodegas Morenito, Bodegas Sánchez Barba y Viña Lola, tienen luz proporcionada por un grupo electrógeno móvil.

Parte del alumbrado público sigue inoperativo, al haberse quemado el cableado, un problema que se espera quede solucionado entre mañana y pasado, viernes, explican fuentes municipales.

Un cortocircuito causa oficial del incendio en unos transformadores en la zona norte de Valdepeñas | SCIS CR

El fuego en ese punto, donde precisamente se había instalado hace poco un nuevo aparato, ha causado el corte de suministro eléctrico durante varias horas en la tarde de ayer y provocado el cierre de un conocido establecimiento de comida rápida y algunas tiendas. Mientras el supermercado ha podido seguir funcionando gracias a sus propios generadores.

Efectivos del Parque de Bomberos de Valdepeñas se desplazaron al lugar para la extinción y protección de la zona debido al riesgo eléctrico, ha informado el SCIS.