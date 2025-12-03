Los mejores planes de Navidad en Valdepeñas: de la pista de hielo en la Plaza Constitución hasta zambombás y villancicos

Una pista de hielo para todas las edades, y una cabalgata de Reyes con tramos adaptados a personas con movilidad reducida o sensibles al ruido excesivo son dos de las principales novedades en la programación de Navidad en Valdepeñas, con más de ciento veinte propuestas para todos los públicos, aunque muchas de ellas están enfocadas a la infancia.

En la Avenida Gregorio Prieto, a la altura de la plaza Clara Campoamor, se reservará un espacio solo para sillas de ruedas o quienes tengan dificultades de movilidad, mientras que la comitiva de los Magos de Oriente suspenderá el acompañamiento musical a su paso por la zona del pub Gustav, en la Avenida Primero de Julio.

Por su lado, la pista de hielo se instalará en la Plaza Constitución. David Sevilla, teniente de alcalde de Festejos.

El belén municipal vuelve a instalarse en el Centro Cultural La Confianza, también repiten el tren neumático y otras actividades con buena acogida en estas fechas, como zambombás o cuentacuentos en los barrios.

Además, la Casa de Papá Noel con una nueva sala para los elfos, amplía este año el número de días de apertura y su horario. Las inscripciones pueden realizarse desde el miércoles, día 3, en el Centro de Juventud de Valdepeñas.

Y Chicolandia abre de nuevo sus puertas del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, incorporando a las atracciones de la anterior edición un nuevo castillo hinchable de 20x20. Además, mantiene un espacio inclusivo, abriendo sus puertas una hora antes tres días para que también disfruten esta actividad las niñas y niños más sensibles al ruido y las aglomeraciones.