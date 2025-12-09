Antonio Sánchez renuncia como concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valdepeñas

Antonio Sánchez ha hecho pública su renuncia como concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valdepeñas, afirmando que "ha dejado de compartir plenamente el proyecto político del partido".

Las diferencias de criterio han quedado patentes en el último pleno ordinario, cuando Sánchez se abstiene, mientras sus dos compañeras de grupo votan a favor de las mociones de urgencia presentadas por Partido Popular y Unidas por Valdepeñas que buscaban anular los presupuestos de 2026, que el equipo de Gobierno socialista aprueba en un pleno extraordinario aprovechando la ausencia de dos ediles de la oposición, uno de ellos el propio Sánchez.

El ex concejal de Vox deja claro que vota en conciencia, primero porque su grupo siempre ha mantenido la postura de no apoyar nada sin conocer su contenido y, sobre todo, porque existe un informe de la Secretaría General.

Sobre cómo queda su relación con las otras ediles de Vox, después de esa votación y de romper con el partido, Antonio Sánchez mantiene una discreta posición.

En cuanto a la posibilidad de seguir como concejal no adscrito, Sánchez ha explicado que es consciente de que el acta es personal, pero considera que accede al cargo a través de Vox y es "justo" que quede en manos del partido, ha dicho.

Si su sucesor en el cargo es el siguiente en la lista con la que Vox concurría a las últimas elecciones municipales, tomaría posesión como concejal Juan Manuel Cordero, abogado y empresario.