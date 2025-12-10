El incendio de unos transformadores deja horas sin suministro eléctrico a negocios y casas en la zona norte de Valdepeñas

En la zona norte de Valdepeñas un incendio en los transformadores que están en el Parque de Protección Civil, detrás del hipermercado Alcampo, ha dejado sin luz, durante horas, a la manzana que delimitan la Avenida del Vino y las calles Bodegas Morenito, Bodegas Sánchez Barba y Viña Lola.

Al lugar han acudido efectivos del Parque de Bomberos de Valdepeñas.

El fuego ha dejado sin suministro eléctrico a varios negocios, provocando el cierre de un conocido establecimiento de comida rápida y algunas tiendas. Mientras el supermercado ha estado funcionando gracias a sus propios generadores.

También las viviendas de esa manzana se han visto afectadas, todavía a esta hora un largo tramo de la calle Bodegas Morenito permanece a oscuras.

Equipo provisional transformadores Parque Protección Civil (Valdepeñas) | Mari Ángeles Díaz-Madroñero

En el punto del incendio operarios eléctricos han instalado un equipo provisional para minimizar los problemas ocasionados por este suceso.