Suspendida la vista rápida por la denuncia del concejal no adscrito al secretario general del Ayuntamiento de Valdepeñas

Suspendida la vista rápida, prevista para este jueves en los Juzgados, motivada por una denuncia interpuesta por el concejal no adscrito, Cándido Simarro, contra el secretario general del Ayuntamiento de Valdepeñas, Manuel Villajos.

Situación provocada por el enfrentamiento dialéctico entre ambos en el pleno ordinario celebrado esta semana, cuando Simarro acusa al secretario de "retorcer las leyes".

Al finalizar la sesión plenaria ambos tuvieron unas palabras sobre esta polémica en presencia de varios miembros de la corporación municipal, tras lo cual el concejal no adscrito denunciaba al secretario del Ayuntamiento, por haber sido presuntamente insultado y haber recibido un empujón.

Manuel Villajos ha pedido el testimonio como testigos, en la vista, de Vanessa Irla, Francisco Delgado y de algunos portavoces de la oposición, si bien estos últimos habrían declinado acudir a declarar.