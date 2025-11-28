ACCIDENTE TRÁFICO CON VÍCTIMA MORTAL

Fallece un joven al colisionar su coche con un tractor en la carretera de Valdepeñas a Pozo de la Serna

El turismo que conducía el joven, de 21 años, ha impactado contra un tractor en el kilómetro 96 de la CM-412, entre Valdepeñas y Pozo de la Serna. Los efectivos de emergencia no han podido hacer nada por salvar su vida, ha fallecido in situ.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Fallece un joven al colisionar su coche con un tractor en la carretera de Valdepeñas a Pozo de la Serna

En las últimas horas un accidente de tráfico nos deja una víctima mortal en Valdepeñas. Un hombre de 21 ha fallecido este jueves al colisionar su vehículo con un tractor, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112.

El accidente ha tenido lugar pasadas las seis y media de la tarde, cuando el turismo en el que viajaba el joven ha impactado contra un tractor en el kilómetro 96 de la CM-412, entre Valdepeñas y Pozo de la Serna.

A pesar de la asistencia al lugar de los hechos de Bomberos de Valdepeñas y una UVI móvil, no ha sido posible hacer nada por la vida del joven que ha fallecido in situ.

Al lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer