Noviembre deja 95 parados menos en la provincia de Ciudad Real, gracias sobre todo a la agricultura

Descenso del paro en la provincia. Noviembre deja 95 desempleados menos en Ciudad Real, aunque es la provincia de Castilla-La Mancha donde menos ha descendido el paro. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el total de desempleados al finalizar el mes es de 31 253 en esta provincia. En términos interanuales son unos 3 300 parados menos respecto a noviembre del año anterior.

Por sectores, en noviembre el número de desempleados disminuye en agricultura en 91 personas, otras 25 en servicios y 16 en el colectivo sin empleo anterior. Mientras, el paro sube en 24 personas en construcción y 13 en industria.

En cuanto a la contratación, el mes pasado cierra con 11 100 contratos de trabajo, son 2 100 menos respecto a octubre, de los que algo menos de la mitad, casi 5 000, son indefinidos.

Buenas cifras las que deja la afiliación a la Seguridad Social. En la provincia aumenta en 420 personas y el total de cotizantes en Ciudad Real asciende a casi 183 500.

Por último, son 13 600 los beneficiarios de prestaciones por desempleo en la provincia de Ciudad Real, con un gasto superior a los 19 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 954 euros al mes.