El Gobierno socialista "tumba", gracias a la abstención de un concejal de Vox, el intento de la oposición de anular los presupuestos de Valdepeñas

El equipo de Gobierno socialista ha conseguido "tumbar" las mociones y alegaciones presentadas por los grupos políticos de Partido Popular y Unidas por Valdepeñas a la aprobación de los Presupuestos municipales para 2026.

La clave ha sido la abstención en las votaciones del concejal de Vox, Antonio Sánchez. Esta decisión ha supuesto un empate en el salón de plenos, que ha sido dirimido con el voto de calidad del alcalde-presidente, Jesús Martín, poniendo fin a las pretensiones de "anulabilidad o celebración de un nuevo pleno" por parte de la oposición.

En las mociones de urgencia presentadas en este Pleno ordinario del mes de diciembre por la concejala del Grupo Municipal Popular, Rosario Porras, y el edil de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, argumentaban que la convocatoria de la sesión extraordinaria había infringido los plazos que marca la Ley de Haciendas Locales para informar a los concejales el proyecto de presupuestos y que habían sido vulnerados los derechos de participación política que recoge la Constitución.

En su último turno de intervención, antes de la votación final de la segunda de las mociones de urgencia, los concejales expresaban de esta forma su postura ante un previsible desenlace. "Y esos presupuestos salieron adelante con mala fe, y eso es lo que claramente tienen que recordar y nunca olvidar. Y que los que estamos aquí hoy sentados estamos intentando hacer valer esos derechos y, por parte del grupo de Gobierno, lo están impidiendo", ha aseverado Rosario Porras del Partido Popular. "Nosotros, en los puntos tres y cuatro de nuestras alegaciones, pedimos la no aprobación definitiva de los presupuestos y la repetición del punto de aprobación inicial de los mismos. Seguro que son capaces de encontrar a alguien que levante la mano, aunque sea en las abstenciones, para aprobar estos presupuestos" David Casado de Unidas por Valdepeñas.

El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, ha defendido que si la oposición tiene clara su postura pueden recurrir a los tribunales, por vía contencioso-administrativa, para impugnar la validez de los presupuestos de 2026. "Aquí nadie le está privando a ustedes de que ejerciten los derechos que crean que les asisten, y los tienen. No confundan a la ciudadanía en general (...) Ustedes siguen teniendo la potestad de impugnar el acuerdo plenario de 22 de octubre en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa".