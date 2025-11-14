La campaña de aceituna se generaliza, también en las comarcas de Valdepeñas y Campo de Montiel

La campaña de aceituna en la provincia se generaliza. Muchas cooperativas y almazaras abren ya este fin de semana, otras desde el próximo lunes, en la zona de Valdepeñas o en pueblos de la comarca de Campo de Montiel.

Las previsiones son desiguales, en lugares como Castellar de Santiago las previsiones apuntan a una cosecha un 30% superior, aunque de forma general hablamos de un descenso en la producción. La causa es la escasez de precipitaciones, en algunos casos el fruto todavía está a tiempo de engordar con las lluvias de estos días.

La pasada campaña se contabilizaron 72 000 toneladas de aceite en la provincia, para esta se calculan 62 000-65 000. Eso sí, el rendimiento graso de la aceituna que ya está llegando a las almazaras es superior, un dato muy positivo porque al final lo que se vende es aceite, como explica a Onda Cedro Florencio Rodríguez, secretario general de ASAJA en Ciudad Real.

Si hablamos de rentabilidad, los precios se han estabilizado. Para que el agricultor obtenga beneficios deben mantenerse o subir de forma ligera, señala Rodríguez.

A esto hay añadir que la calidad de la materia prima es "extraordinaria". Todos estos parámetros auguran la elaboración de aceites de oliva virgen extra de gran calidad en la provincia, apunta Rodríguez.