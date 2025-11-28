el alcalde destaca la rápida respuesta de policía local

Pelea multitudinaria en Moral de Calatrava

Entre treinta y cuarenta personas implicadas en un altercado en plena calle que, al parecer, tiene su origen en la presunta agresión del miembro de una familia de origen búlgaro a un menor de la misma nacionalidad.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Pelea multitudinaria en Moral de Calatrava

Pelea multitudinaria en Moral de Calatrava, entre dos familias de origen búlgaro afincadas en la localidad. Entre treinta y cuarenta personas implicadas en un altercado en plena calle que, al parecer, tiene su origen en la presunta agresión del miembro de una de las familias, recién llegado al municipio, a un menor de la otra.

Todo indica que sus parientes decidieron "tomarse la justicia por su mano", ha explicado a Onda Cero el alcalde de Moral de Calatrava. Manuel Torres ha puesto en valor la pronta respuesta de los agentes de Policía Local, que se personaron con rapidez en el lugar, en las calles Santísimo y Oro, para contener y separar a los implicados en la pelea.

Pelea en Moral de Calatrava
Pelea multitudinaria en Moral de Calatrava | Redes sociales

Torres ha expresado su consternación por estos hechos. No es la primera vez que sucede algo así, ocasionando en los moraleños una sensación de inseguridad y el regidor municipal confía en que no se repita.

El alcalde de Moral de Calatrava reconoce que la pelea, recogida en vídeos y compartida en redes sociales, trasmite una "imagen lamentable" que no merece la localidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer