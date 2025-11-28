Pelea multitudinaria en Moral de Calatrava, entre dos familias de origen búlgaro afincadas en la localidad. Entre treinta y cuarenta personas implicadas en un altercado en plena calle que, al parecer, tiene su origen en la presunta agresión del miembro de una de las familias, recién llegado al municipio, a un menor de la otra.

Todo indica que sus parientes decidieron "tomarse la justicia por su mano", ha explicado a Onda Cero el alcalde de Moral de Calatrava. Manuel Torres ha puesto en valor la pronta respuesta de los agentes de Policía Local, que se personaron con rapidez en el lugar, en las calles Santísimo y Oro, para contener y separar a los implicados en la pelea.

Pelea multitudinaria en Moral de Calatrava | Redes sociales

Torres ha expresado su consternación por estos hechos. No es la primera vez que sucede algo así, ocasionando en los moraleños una sensación de inseguridad y el regidor municipal confía en que no se repita.

El alcalde de Moral de Calatrava reconoce que la pelea, recogida en vídeos y compartida en redes sociales, trasmite una "imagen lamentable" que no merece la localidad.