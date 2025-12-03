OFERTA TURÍSTICA

Satisfacción en Villanueva de los Infantes. "La hospedería siempre ha sido nuestra prioridad", señala su alcaldesa

La alcaldesa de Villanueva de los Infantes, Carmen María Montalbán, ya tiene la vista puesta en el inicio de las obras de la futura Hospedería del Convento de Santo Domingo, que vendría a completar la oferta turística del municipio y de su comarca, Campo de Montiel.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Satisfacción en Villanueva de los Infantes. "La hospedería siempre ha sido nuestra prioridad", señala su alcaldesa

En Villanueva de los Infantes ya piensan en ver comenzar las obras de la futura Hospedería del Convento de Santo Domingo. Si se cumplen los plazos, en 2027 este histórico edificio estaría listo para "completar la oferta turística" del municipio y de la comarca de Campo de Montiel con un alojamiento que abra el abanico de posibilidades. Por ejemplo, ofreciendo espacio para grupos organizados, algo que suponía un hándicap cuando se planteaba este destino a las agencias. Uno de los aspectos que destaca, en declaraciones a Onda Cero, la alcaldesa infanteña, Carmen María Montalbán.

De ahí que Montalbán exprese su satisfacción con la inversión aprobada por el Gobierno regional, más de seis millones de euros, que suponen un paso importante y largamente esperado, que tiene detrás muchas horas de trabajo, gestiones y seguimiento del Ejecutivo de Villanueva de los Infantes. "La hospedería siempre ha sido nuestra prioridad", afirma de forma contundente la alcaldesa.

El Convento de Santo Domingo se incorporará a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, ofreciendo al visitante la oportunidad de alojarse en un inmueble cuyos orígenes se remontan a 1526.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer