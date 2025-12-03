Satisfacción en Villanueva de los Infantes. "La hospedería siempre ha sido nuestra prioridad", señala su alcaldesa

En Villanueva de los Infantes ya piensan en ver comenzar las obras de la futura Hospedería del Convento de Santo Domingo. Si se cumplen los plazos, en 2027 este histórico edificio estaría listo para "completar la oferta turística" del municipio y de la comarca de Campo de Montiel con un alojamiento que abra el abanico de posibilidades. Por ejemplo, ofreciendo espacio para grupos organizados, algo que suponía un hándicap cuando se planteaba este destino a las agencias. Uno de los aspectos que destaca, en declaraciones a Onda Cero, la alcaldesa infanteña, Carmen María Montalbán.

De ahí que Montalbán exprese su satisfacción con la inversión aprobada por el Gobierno regional, más de seis millones de euros, que suponen un paso importante y largamente esperado, que tiene detrás muchas horas de trabajo, gestiones y seguimiento del Ejecutivo de Villanueva de los Infantes. "La hospedería siempre ha sido nuestra prioridad", afirma de forma contundente la alcaldesa.

El Convento de Santo Domingo se incorporará a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, ofreciendo al visitante la oportunidad de alojarse en un inmueble cuyos orígenes se remontan a 1526.