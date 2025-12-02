anuncio del gobierno de castilla-la mancha

Aprobada una inversión de seis millones de euros para la Hospedería del Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes

Los trabajos de rehabilitación del inmueble, que se sumará a su finalización a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, comenzarán tras la firma del acta de replanteo y la concesión de la licencia de obra, que el Ejecutivo autonómico estima que se podría producir en el mes de febrero de 2026.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Hoy el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión superior a los seis millones de euros para poner en marcha la hospedería del Convento de Santo Domingo, en Villanueva de los Infantes. Un anuncio realizado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Franco ha reconocido las dificultades de un proyecto iniciado en 2019, con la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento al Gobierno regional, la adquisición de una parcela colindante tres años después, para dotar al complejo de un espacio de aparcamiento adecuado, y la realización de obras de emergencia en 2024 para garantizar la integridad del inmueble. Incluso, en este lapso de tiempo, el fallecimiento del arquitecto al frente del proyecto.

A pesar de ello, la consejera ha afirmado que el Gobierno regional no ha decaído en su empeño de recuperar este bien patrimonial, que va a suponer un avance en materia de calidad turística para Villanueva de los Infantes y toda la comarca del campo de Montiel

En cuanto a los detalles del proyecto, contempla treinta y seis habitaciones dobles; un amplio espacio para eventos, con capacidad para 350 personas; un restaurante ubicado en el antiguo refectorio y un aparcamiento en la parcela colindante de 1 640 m².

