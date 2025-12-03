Proyecto LIBERA creado por SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes

Cruz Roja organiza recogidas de "basuraleza" en La Solana, Manzanares y Valdepeñas

La recogidas de basuraleza de Cruz Roja son el miércoles 3 de diciembre, en la Vega del Río Azuer en Manzanares, el día 6 en el Camino del Pozo de los Carneros de La Solana y el 14 en el Pantano de La Cabezuela, en Valdepeñas.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Cruz Roja se suma a una nueva campaña 1m² del Proyecto LIBERA para la recogida de basura en espacios naturales. En nuestra zona mañana, miércoles 3 de diciembre, batida de limpieza en la Vega del Río Azuer en Manzanares, el día 6 turno para el Camino del Pozo de los Carneros de La Solana y el día 14 turno recogida de basuraleza en el Pantano de La Cabezuela, en Valdepeñas, explica a Onda Cero la responsable provincial de Medio Ambiente de Cruz Roja, Celia Naharro.

Naharro recuerda que las campañas de LIBERA, con las que Cruz Roja en la provincia está comprometida a colaborar, no son solo una llamada de atención, son llamadas a la acción.

A parte del voluntariado ambiental de Cruz Roja, a esta iniciativa puede sumarse cualquier persona que quiera colaborar en la tarea de limpiar estos lugares de residuos. En la página web del Proyecto LIBERA se pueden consultar las distintas recogidas planificadas dentro de esta campaña.

'LIBERA, unidos contra la basuraleza' es un proyecto creado por SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes.

