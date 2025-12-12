Unidas por Valdepeñas: "el alcalde se ha inventado un delito falso"

Unidas por Valdepeñas critica que el alcalde, el socialista Jesús Martín, se "invente" un delito falso, cuando habla de "prevaricación en grado de tentativa", como cortina de humo para desviar la atención del hecho de haber aprobado los presupuestos de 2026 gracias a un concejal de extrema derecha, aunque ahora este se desvincule de Vox, renunciando a su acta.

La coalición de izquierdas afirma que, una vez visto el informe del secretario, aceptan su argumentación de que el pleno extraordinario donde se aprueban inicialmente las cuentas municipales se convoca de forma legal y piden que solo se tenga en cuenta la parte de las alegaciones basada en la entrega fuera del plazo de la documentación, establecida en la Ley de Haciendas Locales, buscando evitar la aprobación definitiva de los presupuestos y que pasen de nuevo por sesión plenaria para que se vuelvan a votar.

No hubo por tanto intento de prevaricar, insiste Casado, justo lo contrario es el alcalde quien no cumple con su obligación legal y el que quiere impedir que se debatan las alegaciones de la oposición, defiende el concejal.

Unidas por Valdepeñas señala que el propio informe de secretaría indica que las alegaciones son válidas, si bien considera el incumplimiento de plazos "una mera irregularidad administrativa" y, por tanto, recomienda que se desestime.

Sin embargo, el informe es preceptivo, pero no vinculante. El pleno podría haber votado lo que quisiera puesto que se trata una recomendación sobre una interpretación que hace el secretario de la ley, apunta la coalición.