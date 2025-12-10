'Por fin', con Jaime Cantizano, en directo desde la sede de la DO Queso Manchego en Valdepeñas

El programa 'Por fin' de Jaime Cantizano se emite este jueves, 11 de diciembre, en directo desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego en Valdepeñas.

Cantizano y su equipo hablarán de las características de este producto con nombre propio, elaborado con la leche de la raza autóctona oveja manchega y cómo su placa de caseína garantiza su autenticidad. Una de las principales "batallas" para el Consejo Regulador, como recuerda en una entrevista en Onda Cero su secretaria, María Rosa González.

Entre los invitados en este programa especial, entrevista al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También estarán Antonio Martínez Blasco, presidente de la Denominación de Origen de Queso Manchego, y la propia María Rosa González, que explicarán el momento en el que se encuentra el producto en los mercados nacional e internacional y cómo han podido impactar sobre él los aranceles estadounidenses.

'Por fin' puede seguirse en directo, a partir de las tres de la tarde, desde la sede de la DO Queso Manchego, situada en la Avenida del Vino de Valdepeñas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

También en Onda Cero, nuestra web y app.