Fallece un trabajador de 34 años al caer a un depósito de vino vacío en Valdepeñas

Accidente laboral mortal en Valdepeñas. Un trabajador de 34 años ha fallecido, tras precipitarse a un silo de vino vacío en Bodegas Félix Solís.

Sobre las 20:30h de la tarde se recibía el aviso, según ha confirmado a Onda Cero el servicio de Urgencias y Emergencias 112.

Dos agentes de Policía Nacional se han visto afectados por inhalación de gases al intentar sacar al hombre del depósito donde había caído, finalmente bomberos del Parque de Valdepeñas conseguían rescatar el cuerpo sin vida del hombre.

Al lugar también se han desplazado efectivos de Policía Local, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.