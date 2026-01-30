PLATAFORMA STOP BIOMETANO E HIDRÓGENO

Presentadas las alegaciones al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Valdepeñas

Las alegaciones recogidas por la plataforma ciudadana Stop Biometano e Hidrógeno, y respaldadas por las firmas de cientos de personas, piden la suspensión del plan de la promotora. Alegan una acumulación de efectos medioambientales, sociales y económicos, que pueden aumentar exponencialmente con un segundo proyecto de la empresa en la misma ubicación, a diez kilómetros al norte del núcleo urbano, para producir combustible sintético a base de metanol.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Presentadas las alegaciones al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Valdepeñas

Presentadas las alegaciones al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Valdepeñas, recogidas por la plataforma ciudadana Stop Biometano e Hidrógeno y respaldadas por las firmas de cientos de personas, que piden la suspensión del plan de la promotora.

Desde la plataforma alegan una acumulación de efectos, como la modificación del paisaje por "un mar de placas solares", el impacto sobre el suelo fértil y agrícola, la biodiversidad y, por supuesto, sobre el agua. Consecuencias que pueden aumentar exponencialmente porque, según desvelan a Onda Cero, la misma compañía tiene, con otro nombre, un proyecto de combustible sintético a base de metanol en la misma ubicación, a diez kilómetros al norte del núcleo urbano. Patricia Grande, miembro de la plataforma.

Además de este macroproyecto, en un radio próximo hay previstas otras dos plantas solares y proyectada una planta de biometano a cuatro kilómetros de Consolación. Grande señala que esto cambiaría el modo de vida de la gente, algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Ahora corresponde a la Junta de Comunidades emitir la Declaración de Impacto Ambiental, algo que no se sabe cuándo puede suceder al no estar la administración pública obligada a cumplir plazos concretos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer