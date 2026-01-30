Presentadas las alegaciones al proyecto de una planta de hidrógeno verde en Valdepeñas, recogidas por la plataforma ciudadana Stop Biometano e Hidrógeno y respaldadas por las firmas de cientos de personas, que piden la suspensión del plan de la promotora.

Desde la plataforma alegan una acumulación de efectos, como la modificación del paisaje por "un mar de placas solares", el impacto sobre el suelo fértil y agrícola, la biodiversidad y, por supuesto, sobre el agua. Consecuencias que pueden aumentar exponencialmente porque, según desvelan a Onda Cero, la misma compañía tiene, con otro nombre, un proyecto de combustible sintético a base de metanol en la misma ubicación, a diez kilómetros al norte del núcleo urbano. Patricia Grande, miembro de la plataforma.

Además de este macroproyecto, en un radio próximo hay previstas otras dos plantas solares y proyectada una planta de biometano a cuatro kilómetros de Consolación. Grande señala que esto cambiaría el modo de vida de la gente, algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Ahora corresponde a la Junta de Comunidades emitir la Declaración de Impacto Ambiental, algo que no se sabe cuándo puede suceder al no estar la administración pública obligada a cumplir plazos concretos.