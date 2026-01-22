Todavía por definir las condiciones de un eventual trasvase de Puerto Vallehermoso a La Cabezuela

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) deja claro que un posible trasvase de agua desde Puerto Vallehermoso a La Cabezuela solo se produciría en determinadas condiciones y sin comprometer, en ningún caso, el abastecimiento a las poblaciones dependientes de embalse cedente.

En declaraciones a Onda Cero, el presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, explica que están pendientes de definir en el nuevo plan especial de sequía, cuya aprobación está próxima, cuáles son los niveles de almacenamiento concretos llegado el caso.

Esta es una de las posibles medidas de contingencia para afrontar una situación crítica de La Cabezuela, que en estos momentos almacena 2,3 hm³ de agua, algo más de 5% de su volumen total. Moraleda reconoce que son cifras "preocupantes", aunque una pequeña discrepancia supone una diferencia importante para garantizar el abastecimiento a miles de personas.

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y FUTURO

El presidente de la CHG señala que poner en marcha los mecanismos de emergencia que aseguren agua de boca a las poblaciones dependientes de este embalse corresponde a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Una vez que el organismo de cuenca realizó las inversiones necesarias, sus competencias son velar por la calidad del agua.

Sobre el futuro, Samuel Moraleda apunta que un embalse incrementa su reserva hídrica si llueve con cierta intensidad, suficiente para movilizar la energía del agua y que los cauces circulen. Y, a pesar del descenso en las reservas de La Cabezuela, esto puede cambiar y llegar incluso al punto de tener que aliviar agua, como ocurrió en 2010.

La Cabezuela, al igual que los embalses de Vega del Jabalón y Puerto Vallehermoso, está destinado solo a abastecimiento humano.

PUEBLOS QUE DEPENDEN DE LA CABEZUELA

Del embalse de La Cabezuela pueden captar agua doce pueblos: Albaladejo, Alcubillas, Almedina, Castellar de Santiago, Cózar, Pozo de la Serna (pedanía de Alhambra), Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Torrenueva, Villamanrique, Villanueva de los Infantes y Valdepeñas, localidad esta última que tiene también conexión con el embalse de Fresneda, de donde toma en la actualidad el mayor porcentaje de recursos hídricos.