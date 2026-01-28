Valdepeñas y Villanueva de los Infantes registran incidencias por las fuertes rachas de viento

LEER MÁS El informe que analiza la gestión directa o indirecta del agua potable en Valdepeñas se presenta en el próximo pleno

En la provincia de Ciudad Real está activo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM). Hay avisos de nivel naranja por fuertes rachas de viento, que pueden alcanzar los 90 km/h, en las comarcas del Valle del Guadiana, Montes Norte-Anchuras y La Mancha.

No tenemos constancia, por ahora, que se hayan producido daños personales, sí que ha habido incidencias en muchos puntos con daños materiales.

En la autovía A-4, a la altura de Consolación y Motel El Hidalgo, corte del carril derecho por caída de árboles, dirección Andalucía.

Las fuertes rachas de viento han desgajado ramas y arrancado árboles | Valdepeñas

En Valdepeñas caída de cascotes, la chapa de algún tejado o tejas, también las rachas de aire han desgajado ramas y afectado a árboles, uno ha caído sobre un bloque de pisos, requiriendo la intervención de los bomberos, según ha detallado Francisco Delgado, portavoz de Gobierno.

En Villanueva de los Infantes bomberos del Parque de esta localidad han intervenido para la retirada de chapas del tejado de un instituto y por un árbol caído.