El informe que analiza la gestión directa o indirecta del agua potable en Valdepeñas se presenta en el próximo pleno

El informe técnico y económico solicitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas a una empresa externa para valorar la fórmula más "eficaz y eficiente" de gestionar el servicio de agua potable en el término municipal se presentará y debatirá en el pleno ordinario del mes de febrero, que se celebra el próximo lunes día 2.

A preguntas de Onda Cero, el portavoz del Gobierno municipal ha adelantado que este estudio, realizado por Audi Globa, concluye que sería más costosa la prestación directa por parte de la administración local, unos 600 000 euros más, ha apuntado Francisco Delgado, puntualizando que no es un informe vinculante, aunque formará parte del expediente.

También en el orden del día, la revisión de precios del contrato administrativo de limpieza viaria y exteriores de Valdepeñas y sus anejos, la dación de cuentas para la aprobación del plan local de actuación ante altas temperaturas o la aprobación de la comparecencia ante el Pleno del concejal de Deportes, David Sevilla, solicitada por Unidas por Valdepeñas.

Además, en esta sesión está previsto que tome posesión el nuevo concejal del Grupo Municipal Vox, Juan Manuel Cordero Núñez.