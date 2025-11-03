Se actualiza al alza el precio del recibo del agua en Valdepeñas

La actualización de los precios por la prestación del suministro de agua y del servicio de alcantarillado y depuración, conforme al IPC interanual del mes de agosto, han sido dos de los puntos que han generado mayor debate en el pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, celebrado esta mañana.

Esto supone una subida del 2,7% en los recibos que pagan hogares y familias. Para Unidas por Valdepeñas el precio del agua debería estar relacionado con su coste. Escuchamos a Alberto Parrilla.

Vox también ha expresado su desacuerdo con esta actualización, su portavoz, Lola Gómez, ha reprochado al equipo de Gobierno que después de tanto tiempo al frente del Consistorio no haya cambiado esta fórmula de revisión del precio del agua supeditado a la evolución del IPC.

El alcalde, Jesús Martín, ha recordado que se trata de una obligación contractual. En cualquier caso, ha dicho estar satisfecho con la prestación de los servicios de abastecimiento y depuración de agua, y con la gestión que realiza en este ámbito el Ejecutivo local.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM

En la sesión ordinaria del mes de noviembre también se ha aprobado una modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM) para la reubicación de una zona verde en el Polígono del Vino, con el objetivo de facilitar la ampliación de las instalaciones de una empresa ubicada en esa zona.