Vecinos de Valdepeñas recogen firmas para declarar "plaga" la sobrepoblación de palomas

Vecinos de Valdepeñas han puesto en marcha una recogida de firmas para intentar que se declare como "plaga urbana" la sobrepoblación de palomas en la localidad. Esto permitiría, explican a Onda Cero, tomar una serie de medidas para frenar el crecimiento exponencial de esta especie.

Las palomas no son solo una molestia, son ya un problema de salud pública, afirman los impulsores de esta iniciativa. Además de ocasionar el deterioro de edificios, con un alto coste para negocios y viviendas.

La propuesta parte de un grupo de personas que tienes sus comercios y casas en el centro de Valdepeñas, aunque señalan que los inconvenientes ocasionados por estos animales se han generalizado a todo el término municipal.

La Plataforma Stop Palomas busca todo el apoyo posible para conseguir su objetivo, porque dicen que la actual Ley de Protección Animal limita mucho las opciones. El Ayuntamiento solo puede hacer cosas como reforzar la limpieza o controles de nidificación, insuficientes para dar una solución a lo que consideran "una plaga". Algo que quieren cambiar con las firmas que recojan durante este mes de noviembre, dando a la administración local herramientas para ello.

Personas de otras localidades, como La Solana, Manzanares o Torrenueva, se han interesado por la posibilidad de trasladar esta iniciativa a sus propias localidades.