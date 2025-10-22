Valdepeñas ya tiene presupuestos municipales para 2026

Aprobados los presupuestos del Ayuntamiento de Valdepeñas para 2026, que ascienden a 38 825 000 €.

Las cuentas municipales para el próximo ejercicio han contado con los votos favorables de los concejales socialistas del equipo de Gobierno, en contra de todos los grupos en la oposición. La ausencia de un concejal de Unidas por Valdepeñas y otro de Vox en este pleno extraordinario ha permitido al Ejecutivo sacar adelante los presupuestos, a pesar de estar en minoría.

La teniente de alcalde de Hacienda, Vanessa Irla, ha presentado las principales líneas de estos presupuestos, destacando algunas inversiones, su respaldo a los colectivos sociales y su estabilidad económica.

OPOSICIÓN INDIGNADA

La sesión plenaria ha estado marcada por la indignación de la oposición ante el hecho de que el Ejecutivo haya aprovechado los viajes al extranjero de dos ediles para sacar ventaja con una convocatoria extraordinaria donde la suma de sus votos ha sido insuficiente para frenar la aprobación de los presupuestos. El único grupo en entrar en el debate de las cuentas del próximo ejercicio ha sido el Partido Popular.

El alcalde-presidente, Jesús Martín, ha defendido su decisión de aprovechar su ventaja política.

En cualquier caso, el Gobierno municipal ha insistido en que el pleno extraordinario no tiene defecto en su convocatoria y que la oposición tenía herramientas legales para que esto hubiera sido diferente.