El Partido Popular de Valdepeñas solicita la convocatoria del Consejo Local Agrario

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valdepeñas anuncia que va a solicitar en el próximo pleno la convocatoria del consejo local agrario, un órgano consultivo y de participación que lleva más de quince años sin convocarse. El PP señala que responden así a las peticiones que han hecho al partido agricultores, explotaciones familiares y vecinos con tienen parcelas o casas en el campo.

Hoy han presentado esta propuesta en comisión informativa, con el voto favorable por todos los grupos políticos, excepto el PSOE que se ha abstenido.

La portavoz de los populares, Cándida Tercero, afirma que este consejo debería servir para canalizar las inquietudes, realizar propuestas y abordar los problemas que afectan al sector agropecuario del municipio, con gran peso en la economía local.

Tercero ha puesto varios ejemplos de ello: "La escasez hídrica del municipio y las condiciones climáticas extremas que están afectando gravemente a los cultivos, especialmente a la viña, con una repercusión directa en la próxima campaña. La gran superficie de arranque de viña que se está llevando a cabo en Valdepeñas, reconvirtiéndose en plantación de olivar, conlleva una serie de modificaciones del entorno paisajísticas y económicas para nuestra localidad, que también es conveniente abordar. Los daños ocasionados por la superpoblación de conejos de monte siguen siendo un grave problema que afecta a la rentabilidad de las explotaciones agrarias y el Consejo Local Agrario debe coordinar de forma inmediata, pues todas las acciones de control de plagas y proponer soluciones efectivas y rápidas en colaboración con todas las administraciones competentes al respecto".

En principio, en el Consejo Local Agrario tienen representación asociaciones profesionales y empresarios, aunque el PP cree que sería necesario actualizar sus estatutos para adecuarlos al contexto actual y ver la posibilidad de que se integren otro tipo de asociaciones o colectivos que puedan estar relacionados.