Vox solicita por escrito una auditoría para conocer por qué Valdepeñas ha quedado fuera de los fondos europeos EDIL

Vox presenta un escrito solicitando una auditoría donde se analicen y expongan las razones objetivas que han dejado a Valdepeñas fuera de la concesión de los fondos europeos EDIL.

El Grupo Municipal pide al Ayuntamiento un informe detallado que incluya la memoria presentada a la convocatoria de ayudas, la respuesta oficial de la Administración que gestiona esas dotaciones económicas y los puntos obtenidos en cada apartado, correspondientes a cada uno de los cuatro proyectos presentados por el Equipo de Gobierno.

Desde Vox demandan un documento técnico para garantizar que Valdepeñas no vuelva a quedar fuera del reparto de fondos, ha dicho su portavoz, Lola Gómez.

En relación con el anuncio hecho por el alcalde, el socialista Jesús Martín, que avanzaba la presentación de un recurso contra la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas europeas EDIL, Gómez afirma que "la realidad es que si hoy Valdepeñas está en la lista de reserva, es porque este equipo de Gobierno no ha sabido elaborar una estrategia competitiva".

Vox insiste en que no se alegra de que la ciudad haya perdido quince millones de euros, ni de sus consecuencias.