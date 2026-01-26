Detenido por positivo en alcohol y conducción temeraria el conductor que provocó un accidente entre La Solana y Membrilla

La Guaria Civil ha detenido al conductor del vehículo causante, en tarde noche de este domingo, de un accidente de tráfico en la carretera que une La Solana y Membrilla, al colisionar su coche con otro turismo que venía de frente. Lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, quien ha asegurado que este conductor dio positivo en la prueba de alcohol.

A esta persona se le imputa como presunto autor de dos delitos, por conducir bajo los efectos del alcohol y por conducción temeraria.

EL ACCIDENTE FUE GRABADO EN VÍDEO

El siniestro consistió en un choque fronto-lateral entre dos vehículos, con salida de vía de uno de ellos.

Según un vídeo grabado desde otro coche, y publicado en redes sociales, uno de los vehículos invadió constantemente el carril contrario constantemente hasta llegar a una curva de la N-430 donde se produce el impacto.

Grabado en vídeo por otro coche | SCIS CR

El Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) ha informado que hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Manzanares. A su llegada, la conductora de uno de los turismos ya se encontraba fuera del vehículo, tras haber podido salir por sus propios medios. El otro conductor permanecía en el interior del coche, aunque sin estar atrapado.

Los bomberos realizaron trabajos de limpieza de la calzada para permitir el paso de los vehículos y restablecer la circulación con normalidad.