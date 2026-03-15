ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN 2026

Cómo van las elecciones en Castilla y León 2026: así van los resultados en directo

Consulta los resultados de las elecciones de Castilla y León y los escaños que han conseguido PP, PSOE, Vox, Podemos, etc.

Resultados Elecciones Castilla y León en directo: sigue el escrutinio con Carlos Alsina

ondacero.es

Madrid |

Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026: así queda el parlamento autonómico
Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026: así queda el parlamento autonómico | ondacero.es

Esta noche se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León, cuatro años después de los comicios de 2022 y una vez agotada la legislatura. A diferencia de otros territorios donde se ha producido un adelanto electoral, en este caso la convocatoria responde al calendario ordinario y marca el cierre natural del actual ciclo político en la comunidad.

La cita con las urnas definirá el nuevo equilibrio en las Cortes de Castilla y León y la composición del Parlamento autonómico para los próximos cuatro años, en un escenario donde las mayorías y los pactos volverán a ser determinantes.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real: el reparto total de procuradores, el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada. Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de cómo queda la representación parlamentaria en Castilla y León, cuál es la fuerza más votada en estas elecciones autonómicas y qué mayorías se perfilan para la formación del próximo Gobierno.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M

ESCRUTINIO: 0,11%

Actualizado a las: 20:09

      • Castilla y León

      Resultado de las elecciones en

      Valladolid Burgos Salamanca León Palencia Zamora Ávila Segovia Soria Ponferrada
      DATOS
      PACTOS
      Partido Escaños % Votos
      PP 53 52,12 797
      VOX 16 17,52 268
      PSOE 12 18,24 279
      SY 1 3,79 58
      SALF 0 1,56 24
      XAV 0 0,91 14
      NUEVECYL 0 0,78 12
      IU-MS-VQ 0 0,71 11
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,39 6
      PODEMOS - AV 0 0,39 6
      MUNDO+JUSTO 0 0,32 5
      PCAS-TC 0 0,32 5
      U.P.L. 0 0,26 4
      Cs 0 0,26 4
      VBM 0 0,13 2
      PACMA 0 0,13 2
      SAE 0 0 0
      PANCAL-URCI 0 0 0
      VP 0 0 0
      ESPAÑA VACIADA 0 0 0
      PREPAL 0 0 0
      C. Bierzo 0 0 0
      P. ALANTRE 0 0 0
      PCTE 0 0 0
      FE de las JONS 0 0 0

      * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 72,37%

      +8.9 %
      Votos contabilizados: 1.551 0,11%
      Abstenciones: 592 27,62%
      Votos en blanco: 32 2,09%
      Votos nulos: 22 1,41%

      Resultado de las elecciones en

      Valladolid Burgos Salamanca León Palencia Zamora Ávila Segovia Soria Ponferrada

      Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

      El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

      Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

      Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

      Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

      El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

      Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

      Calculadora de pactos

      Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Castilla y León 2023

      Las elecciones autonómicas de 2022 en Castilla y León dieron lugar a un escenario sin mayoría absoluta, en el que el PP fue la fuerza más votada, seguido del PSOE, y Vox se consolidó como actor clave para la formación de Gobierno.

      El resultado desembocó en un Ejecutivo de coalición, marcando un precedente político en la comunidad y convirtiéndose en un elemento fundamental para entender el contexto de estas elecciones autonómicas de 2026 y las posibles alianzas que puedan producirse tras el recuento.

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