Cómo van las elecciones en Castilla y León 2026: así van los resultados en directo

Esta noche se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León, cuatro años después de los comicios de 2022 y una vez agotada la legislatura. A diferencia de otros territorios donde se ha producido un adelanto electoral, en este caso la convocatoria responde al calendario ordinario y marca el cierre natural del actual ciclo político en la comunidad.

La cita con las urnas definirá el nuevo equilibrio en las Cortes de Castilla y León y la composición del Parlamento autonómico para los próximos cuatro años, en un escenario donde las mayorías y los pactos volverán a ser determinantes.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real: el reparto total de procuradores, el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada. Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de cómo queda la representación parlamentaria en Castilla y León, cuál es la fuerza más votada en estas elecciones autonómicas y qué mayorías se perfilan para la formación del próximo Gobierno.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0,11% Actualizado a las: 20:09 Castilla y León DATOS PACTOS Partido Escaños % Votos PP 53 52,12 797 VOX 16 17,52 268 PSOE 12 18,24 279 SY 1 3,79 58 SALF 0 1,56 24 XAV 0 0,91 14 NUEVECYL 0 0,78 12 IU-MS-VQ 0 0,71 11 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0,39 6 PODEMOS - AV 0 0,39 6 MUNDO+JUSTO 0 0,32 5 PCAS-TC 0 0,32 5 U.P.L. 0 0,26 4 Cs 0 0,26 4 VBM 0 0,13 2 PACMA 0 0,13 2 SAE 0 0 0 PANCAL-URCI 0 0 0 VP 0 0 0 ESPAÑA VACIADA 0 0 0 PREPAL 0 0 0 C. Bierzo 0 0 0 P. ALANTRE 0 0 0 PCTE 0 0 0 FE de las JONS 0 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 72,37% +8.9 % Votos contabilizados: 1.551 0,11% Abstenciones: 592 27,62% Votos en blanco: 32 2,09% Votos nulos: 22 1,41%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Calculadora de pactos

Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Castilla y León 2023

Las elecciones autonómicas de 2022 en Castilla y León dieron lugar a un escenario sin mayoría absoluta, en el que el PP fue la fuerza más votada, seguido del PSOE, y Vox se consolidó como actor clave para la formación de Gobierno.

El resultado desembocó en un Ejecutivo de coalición, marcando un precedente político en la comunidad y convirtiéndose en un elemento fundamental para entender el contexto de estas elecciones autonómicas de 2026 y las posibles alianzas que puedan producirse tras el recuento.