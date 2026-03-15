Cómo van las elecciones en Castilla y León 2026: así van los resultados en directo

Esta noche se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León, cuatro años después de los comicios de 2022 y una vez agotada la legislatura. A diferencia de otros territorios donde se ha producido un adelanto electoral, en este caso la convocatoria responde al calendario ordinario y marca el cierre natural del actual ciclo político en la comunidad.
La cita con las urnas definirá el nuevo equilibrio en las Cortes de Castilla y León y la composición del Parlamento autonómico para los próximos cuatro años, en un escenario donde las mayorías y los pactos volverán a ser determinantes.
A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real: el reparto total de procuradores, el porcentaje de voto por partido y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada. Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de cómo queda la representación parlamentaria en Castilla y León, cuál es la fuerza más votada en estas elecciones autonómicas y qué mayorías se perfilan para la formación del próximo Gobierno.
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M
ESCRUTINIO: 0,11%
Actualizado a las: 20:09
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|53
|52,12
|797
|VOX
|16
|17,52
|268
|PSOE
|12
|18,24
|279
|SY
|1
|3,79
|58
|SALF
|0
|1,56
|24
|XAV
|0
|0,91
|14
|NUEVECYL
|0
|0,78
|12
|IU-MS-VQ
|0
|0,71
|11
|ESCAÑOS EN BLANCO
|0
|0,39
|6
|PODEMOS - AV
|0
|0,39
|6
|MUNDO+JUSTO
|0
|0,32
|5
|PCAS-TC
|0
|0,32
|5
|U.P.L.
|0
|0,26
|4
|Cs
|0
|0,26
|4
|VBM
|0
|0,13
|2
|PACMA
|0
|0,13
|2
|SAE
|0
|0
|0
|PANCAL-URCI
|0
|0
|0
|VP
|0
|0
|0
|ESPAÑA VACIADA
|0
|0
|0
|PREPAL
|0
|0
|0
|C. Bierzo
|0
|0
|0
|P. ALANTRE
|0
|0
|0
|PCTE
|0
|0
|0
|FE de las JONS
|0
|0
|0
* El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia.
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 72,37%+8.9 %
|Votos contabilizados:
|1.551
|0,11%
|Abstenciones:
|592
|27,62%
|Votos en blanco:
|32
|2,09%
|Votos nulos:
|22
|1,41%
Resultado de las elecciones en
Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026
El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.
Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.
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Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León
Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.
El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.
Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.
Calculadora de pactos
Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Castilla y León 2023
Las elecciones autonómicas de 2022 en Castilla y León dieron lugar a un escenario sin mayoría absoluta, en el que el PP fue la fuerza más votada, seguido del PSOE, y Vox se consolidó como actor clave para la formación de Gobierno.
El resultado desembocó en un Ejecutivo de coalición, marcando un precedente político en la comunidad y convirtiéndose en un elemento fundamental para entender el contexto de estas elecciones autonómicas de 2026 y las posibles alianzas que puedan producirse tras el recuento.