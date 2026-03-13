Plataformas ciudadanas exigen la paralización del plan de biometanización de Castilla-La Mancha

Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano en Castilla-La Mancha, entre ellas las de las localidades de Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla y Valdepeñas, exigen, junto a otras organizaciones, la paralización del Plan Regional de Biometanización.

Denuncian que la Junta de Comunidades "ignora" las 13 400 alegaciones presentadas a este plan durante el trámite público, cifra que refleja una "movilización masiva y una implicación vecinal sin precedentes".

Las organizaciones afirman, en nota de prensa, que la Declaración Ambiental Estratégica carece de motivación suficiente y habilita la implantación de entre 80 y 100 plantas sin garantías mínimas. Entre las principales deficiencias y riesgos detectados señalan la falta de evaluación de impactos acumulativos, riesgos para la salud y el agua o el impacto socioeconómico, al ser una "amenaza" sobre actividades estratégicas como el turismo rural y productos con Denominación de Origen Protegida.

Además, consideran que existe un conflicto de intereses al haber redactado la misma entidad "La hoja de ruta del biogás" y el Estudio Ambiental Estratégico, comprometiendo la imparcialidad del análisis técnico.

Las plataformas han solicitado una reunión urgente, en un plazo de quince días, con el presidente Emiliano García-Page, el vicepresidente segundo José Manuel Caballero y la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez.

Piden la suspensión cautelar de cualquier autorización o inversión derivada del Plan y advierten que, de no recibir una respuesta motivada, intensificarán las movilizaciones y emprenderán todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para proteger el futuro de sus comarcas.