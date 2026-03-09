pese a las sucesión de borrascas de febrero

Campo de Montiel cierra la campaña de aceituna con una cosecha superior al año anterior y una gran calidad

La campaña de aceituna en la comarca de Campo de Montiel supera entre un 10-20% la cosecha del año anterior, incluso con las pérdidas ocasionadas por las sucesivas borrascas del mes de febrero. A excepción de la materia prima que cayó al suelo, a las almazaras ha llegado una aceituna sana con la que están elaborándose aceites de oliva virgen y virgen extra de gran calidad.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

La comarca de Campo de Montiel da por finalizada la campaña de aceituna con una cosecha entre un 10-20% superior a la anterior. Resultado positivo, a pesar de la sucesión de borrascas del mes de febrero, con lluvias que retrasaron la recogida y parcelas donde el fruto cayó al suelo, que llevaron a presagiar pérdidas generalizadas.

"El golpe fuerte creo que ya estaba recolectado, pero a lo mejor quedaba todavía un 10-15% de campaña sin recoger. En muchos casos, no porque el agricultor quisiera retrasar la recolección, sino por la falta de mano de obra en el campo. Los que quieren trabajar, pues se les acumula el trabajo y los que les tienen que recoger la cosecha, pues se tienen que poner la cola cuando les toque", explica José María Arcos, presidente de la Denominación de Origen Protegida Aceite Campo de Montiel, en declaraciones a Onda Cero.

En cuanto a los parámetros de calidad para la elaboración de aceites de oliva son también muy buenos explica Arcos, señalando que "la mejor arma" para comercializar el producto final es la DO.

"Al final, hemos tenido entre un 10 y un 20% más de cosecha. Y en cuanto a la calidad, pues también podemos decir que estamos de enhorabuena. Apenas ha habido picada de mosca del olivo, enfermedades fúngicas no ha habido y la cosecha, la verdad, la aceituna entró en muy buenas condiciones en la almazara, la de todo noviembre, diciembre y parte de enero. Y se han podido conseguir aceites de gran calidad".

Elaboración aceites de oliva virgen y virgen extra de gran calidad
Elaboración aceites de oliva virgen y virgen extra de gran calidad | DOP Aceite de Oliva Campo de Montiel

Sobre la evolución de los precios, en una campaña marcada por las pérdidas en el campo en zonas grandes productoras como Andalucía, José María Arcos considera que va a haber una "horquilla" con diferencias muy marcadas entre aceites de calidad, virgen extra y virgen, frente a los lampantes, que se utilizan para obtener aceites de oliva refinados, apunta el también presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua de Villanueva de los Infantes. "Los vírgenes extras se están operando entre 4 o 4,5 €, dependiendo ya si es de mejor calidad o de peor calidad, pero siempre hablando de vírgenes extras. Y en los lampantes parecen ser lo que está sufriendo un poquito más la bajada del precio, porque va a haber más cantidad de la que previsiblemente en principio se esperaba producir. Se ha caído mucha aceituna", recuerda Arcos.

DOP ACEITE CAMPO DE MONTIEL

En la actualidad seis almazaras producen y certifican aceite de oliva con Denominación de Origen Campo de Montiel, a los que se suman dos marquistas que compran a alguno de estos operadores y envasan con su propia marca.

Otros productores y almazaras de la zona se han interesado por la forma de integrarse en la DO.

