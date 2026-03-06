En Valdepeñas charla "Impactos de las plantas de biometano en la salud y la vida diaria"

Esta tarde se analizan en Valdepeñas los "Impactos de las plantas de biometano en la salud y la vida diaria", en una charla que conduce Andrés Pacheco, licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, y Cristina Tutor, miembro de la Plataforma Stop Biometano e Hidrógeno de Valdepeñas.

El objetivo es ofrecer a la población información sobre el proyecto que está vinculado al término municipal y sobre las posibles consecuencias que pueden tener sobre la salud de sus habitantes este tipo de instalaciones, recuerda una de las integrantes de la plataforma, Patricia Grande.

A las 19 h en la sede de la Asociación Cultural de Vecinos Virgen de los Llanos, en la c/ Jorge Juan Medina.