La Plataforma Stop Biometano de Valdepeñas pide al Ayuntamiento que diga claramente "no" a este tipo de plantas en el municipio

La Plataforma Stop Biometano de Valdepeñas plantea sus dudas sobre la moción presentada hoy en el Pleno por el Grupo Municipal Socialista para establecer, concretar, limitar y delimitar las condiciones de implantación en suelo rustico las plantas de biometano.

Para la Plataforma esta moción es "ambigua y contradictoria" y puede conllevar "una relajación de las normas urbanísticas actuales de la regularización de este tipo de plantas que consideran "muy nocivas".

La Plataforma recuerda que hay un Plan Regional de Biometanización en marcha promovido por el gobierno autonómico, con cien plantas en proyecto, de las que cincuenta ya han sido publicadas, incluido un proyecto en Valdepeñas, que se ubica en el Camino de Peñuelas.

En este contexto, este colectivo se pregunta si la moción del equipo de Gobierno, presentada justo al inicio de las fiestas locales, no es una forma "encubierta" de abrir la puerta a la instalación de esta planta en el municipio.

Desde la Plataforma Stop Biometano Valdepeñas alzan la voz, para ser oídos por los representantes políticos y que paren los proyectos de instalación de Plantas de Biometano en esta localidad y las instalaciones de ganadería intensiva de alto rendimiento que, opinan, traerán con ellas.