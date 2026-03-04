alrededor de 12 millones de kilos molturados

Finaliza la campaña de aceituna en la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas

La apuesta de la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL) de empezar antes la campaña, con la recogida de aceituna en verde, ha minimizado las pérdidas ocasionadas por las borrascas de febrero y permitido elaborar aceites de oliva virgen extra y virgen de mayor calidad.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Finaliza la campaña de aceituna en la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas

La Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL) cierra la campaña de aceituna con más de 12 millones de kilos molturados, alrededor de un 20% menos que la cosecha anterior. Esta cifra se ajusta a las previsiones iniciales, la decisión de adelantar la recogida del fruto para obtener aceites de oliva virgen extra y virgen de mayor calidad ha tenido en esta ocasión una ventaja añadida, una gran parte de la cosecha se había recogido antes de la llegada de las borrascas que han ocasionado pérdidas en otros puntos.

Ese descenso en la producción hace prever una subida de los precios. Si bien están manteniendo unos niveles "razonables", Consoli Molero, gerente de COLIVAL, recuerda que los agricultores afrontan costes elevados y necesitan margen para obtener rentabilidad.

A futuro, COLIVAL confía en seguir creciendo. En la zona se está plantando mucho olivar que empieza a dar su fruto y para la próxima campaña de aceituna calculan que pueden molturar entre 18-20 millones de kilos de aceituna, por encima del récord actual.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer