Finaliza la campaña de aceituna en la Cooperativa Olivarera de Valdepeñas

La Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (COLIVAL) cierra la campaña de aceituna con más de 12 millones de kilos molturados, alrededor de un 20% menos que la cosecha anterior. Esta cifra se ajusta a las previsiones iniciales, la decisión de adelantar la recogida del fruto para obtener aceites de oliva virgen extra y virgen de mayor calidad ha tenido en esta ocasión una ventaja añadida, una gran parte de la cosecha se había recogido antes de la llegada de las borrascas que han ocasionado pérdidas en otros puntos.

Ese descenso en la producción hace prever una subida de los precios. Si bien están manteniendo unos niveles "razonables", Consoli Molero, gerente de COLIVAL, recuerda que los agricultores afrontan costes elevados y necesitan margen para obtener rentabilidad.

A futuro, COLIVAL confía en seguir creciendo. En la zona se está plantando mucho olivar que empieza a dar su fruto y para la próxima campaña de aceituna calculan que pueden molturar entre 18-20 millones de kilos de aceituna, por encima del récord actual.